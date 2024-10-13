Дарья Степановна
Место рождения
Дата рожденияС 1752 по 1753 ст.
Дата смерти24.02.1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
42 года по ревизии 5 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Петр Петрович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Котов Иван Петрович
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
21 год в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 01.03.1776 по 27.09.1776 ст.
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
19 лет в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 10.08.1778 по 28.09.1778 ст.
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
17 лет в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 28.09.1785 по 27.09.1786 ст.
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
9 лет в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 1786 по 1787 ст.
Дочь: (Котова) Матрена Петровна
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
Рождение ребёнка
С 01.03.1791 по 27.09.1791 ст.
Сын: Котов Антон Петрович
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
В МК в 1791 году в рожденных его нет. Может быть все-таки в 1790 родился. 4 года возраст в ревизии 5 1795 года.
Рождение ребёнка
С 01.03.1794 по ?.10.1794 ст.
Сын: Котов Яков Петрович
Отец ребёнка: Котов Петр Петрович
Возраст 1 год на ревизию 5 1795 года, проходившую в октябре 1795
Смерть
24.02.1834 ст.
В исповедной 1792 года присутствует. В ревизии 1811 года только мужчины, а в ревизии 1816 ее уже нет. Найдена смерть 256-1-280 ГАТО слайд 104