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Дарья Степановна

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1752 по 1753 ст.

Дата смерти

24.02.1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1752 по 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
42 года по ревизии 5 1795 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Петр Петрович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Котов Иван Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
21 год в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 01.03.1776 по 27.09.1776 ст.

Сын: Котов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
19 лет в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 10.08.1778 по 28.09.1778 ст.

Сын: Котов Василий Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
17 лет в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 28.09.1785 по 27.09.1786 ст.

Сын: Котов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
9 лет в ревизии 5 1795 года
Рождение ребёнка
С 1786 по 1787 ст.

Дочь: (Котова) Матрена Петровна

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 01.03.1791 по 27.09.1791 ст.

Сын: Котов Антон Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
В МК в 1791 году в рожденных его нет. Может быть все-таки в 1790 родился. 4 года возраст в ревизии 5 1795 года.
Рождение ребёнка
С 01.03.1794 по ?.10.1794 ст.

Сын: Котов Яков Петрович

Отец ребёнка: Котов Петр Петрович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Возраст 1 год на ревизию 5 1795 года, проходившую в октябре 1795
Смерть
24.02.1834 ст.
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
В исповедной 1792 года присутствует. В ревизии 1811 года только мужчины, а в ревизии 1816 ее уже нет. Найдена смерть 256-1-280 ГАТО слайд 104

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