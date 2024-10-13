Котов Яков Петрович С 01.03.1794 по ?.10.1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКотов Яков Петрович

Котов Яков Петрович

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 01.03.1794 по ?.10.1794 ст.

Дата смерти

С 1826 по 1828

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

С 1752 по 1753 г.р.

Жена

С 1797 по 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.03.1794 по ?.10.1794 ст.

Отец: Котов Петр Петрович

Мать: Дарья Степановна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Возраст 1 год на ревизию 5 1795 года, проходившую в октябре 1795
Бракосочетание
16.02.1812

Жена: Котова Евфимия Потаповна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Жениху и невесте по 16 лет согласно МК
Смерть
С 1826 по 1828
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Умер в 1826 или 1828 (неразборчиво) согласно ревизии 8 1834 года

Мы используем куки для улучшения работы сайта.