Котов Яков Петрович
Место рождения
Дата рожденияС 01.03.1794 по ?.10.1794 ст.
Дата смертиС 1826 по 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.03.1794 по ?.10.1794 ст.
Отец: Котов Петр Петрович
Мать: Дарья Степановна
Возраст 1 год на ревизию 5 1795 года, проходившую в октябре 1795
Бракосочетание
16.02.1812
Жена: Котова Евфимия Потаповна
Жениху и невесте по 16 лет согласно МК
Смерть
С 1826 по 1828
Умер в 1826 или 1828 (неразборчиво) согласно ревизии 8 1834 года