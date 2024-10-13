Котов Антон Петрович
Место рождения
Дата рожденияС 01.03.1791 по 27.09.1791 ст.
Дата смерти21.07.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.03.1791 по 27.09.1791 ст.
Отец: Котов Петр Петрович
Мать: Дарья Степановна
В МК в 1791 году в рожденных его нет. Может быть все-таки в 1790 родился. 4 года возраст в ревизии 5 1795 года.
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.
Мать ребёнка: Котова Степанида
Бракосочетание
До 1811
Жена: Котова Степанида
По году рождения сына Матвея
Рождение ребёнка
04.06.1815 ст.
Мать ребёнка: Котова Степанида
256-1-278 слайд 61 ГАТО. Мать не указывали в 1815.
Рождение ребёнка
С 29.04.1819 по 30.04.1820 ст.
Дочь: Котова Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Котова Степанида
Рождение ребёнка
С 29.04.1823 по 30.04.1824 ст.
Дочь: (Котова) Фекла 1 Антоновна
Мать ребёнка: Котова Степанида
Рождение ребёнка
17.09.1826 ст.
Дочь: Котова Фекла 2 Антоновна
Мать ребёнка: Котова Степанида
Мать еще не фиксировали в МК
Смерть
21.07.1833 ст.
Умер в 1833 году согласно ревизии 8 1834 года. Подтвердилось. От поноса - инфекционные заболевния.