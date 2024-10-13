Котов Антон Петрович С 01.03.1791 по 27.09.1791 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Котов Антон Петрович

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 01.03.1791 по 27.09.1791 ст.

Дата смерти

21.07.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
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Место
Комментарий
Рождение
С 01.03.1791 по 27.09.1791 ст.

Отец: Котов Петр Петрович

Мать: Дарья Степановна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
В МК в 1791 году в рожденных его нет. Может быть все-таки в 1790 родился. 4 года возраст в ревизии 5 1795 года.
Рождение ребёнка
С 1810 по 1811 ст.

Сын: Котов Матвей Антонович

Мать ребёнка: Котова Степанида

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Котова Степанида

По году рождения сына Матвея
Рождение ребёнка
04.06.1815 ст.

Сын: Котов Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Котова Степанида

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
256-1-278 слайд 61 ГАТО. Мать не указывали в 1815.
Рождение ребёнка
С 29.04.1819 по 30.04.1820 ст.

Дочь: Котова Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Котова Степанида

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 29.04.1823 по 30.04.1824 ст.

Дочь: (Котова) Фекла 1 Антоновна

Мать ребёнка: Котова Степанида

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1826 ст.

Дочь: Котова Фекла 2 Антоновна

Мать ребёнка: Котова Степанида

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Мать еще не фиксировали в МК
Смерть
21.07.1833 ст.
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Умер в 1833 году согласно ревизии 8 1834 года. Подтвердилось. От поноса - инфекционные заболевния.

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