Баранова Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Барановъ Федоръ

Отец ребёнка: Барановъ Данила

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Барановъ Данила

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Барановъ Осипъ

Отец ребёнка: Барановъ Данила

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Барановъ Кононъ

Отец ребёнка: Барановъ Данила

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Данила

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