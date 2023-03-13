Баранова Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Барановъ Федоръ
Отец ребёнка: Барановъ Данила
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Барановъ Данила
Рождение ребёнка
1778
Сын: Барановъ Осипъ
Отец ребёнка: Барановъ Данила
Рождение ребёнка
1781
Сын: Барановъ Кононъ
Отец ребёнка: Барановъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Данила