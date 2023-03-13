Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Барановъ Федоръ
Барановъ Федоръ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Мужской
Отец
Барановъ Данила
1742 г.р.
Мать
Баранова Агафья Иванова
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Барановъ Данила
Мать:
Баранова Агафья Иванова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия