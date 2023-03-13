Барановъ Данила
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Барановъ Алексей
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1758
Сын: Барановъ Федоръ
Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Барановъ Осипъ
Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Барановъ Кононъ
Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Агафья Иванова