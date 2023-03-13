Барановъ Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барановъ Данила

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Барановъ Алексей

Мать: Баранова Авдотья Васильева

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1758

Сын: Барановъ Федоръ

Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Барановъ Осипъ

Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Барановъ Кононъ

Мать ребёнка: Баранова Агафья Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Агафья Иванова

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