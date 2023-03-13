Баранова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Алексей
Рождение ребёнка
1742
Сын: Барановъ Данила
Отец ребёнка: Барановъ Алексей
Рождение ребёнка
1745
Сын: Барановъ Семенъ
Отец ребёнка: Барановъ Алексей
Рождение ребёнка
1747
Сын: Барановъ Ананий
Отец ребёнка: Барановъ Алексей
Рождение ребёнка
1749
Сын: Барановъ Трофимъ
Отец ребёнка: Барановъ Алексей