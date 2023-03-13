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Баранова Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Алексей

Рождение ребёнка
1742

Сын: Барановъ Данила

Отец ребёнка: Барановъ Алексей

Рождение ребёнка
1745

Сын: Барановъ Семенъ

Отец ребёнка: Барановъ Алексей

Рождение ребёнка
1747

Сын: Барановъ Ананий

Отец ребёнка: Барановъ Алексей

Рождение ребёнка
1749

Сын: Барановъ Трофимъ

Отец ребёнка: Барановъ Алексей

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