Барановъ Ананий
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Барановъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Швецова) Авдотья
Рождение ребёнка
1769
Сын: Барановъ Степанъ
Мать ребёнка: (Швецова) Авдотья
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Баранова) Оксинья
Мать ребёнка: (Швецова) Авдотья
Рождение ребёнка
1779
Сын: Барановъ Ерофей
Мать ребёнка: (Швецова) Авдотья