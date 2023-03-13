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Барановъ Ананий

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Барановъ Алексей

Мать: Баранова Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Швецова) Авдотья

Рождение ребёнка
1769

Сын: Барановъ Степанъ

Мать ребёнка: (Швецова) Авдотья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Баранова) Оксинья

Мать ребёнка: (Швецова) Авдотья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Барановъ Ерофей

Мать ребёнка: (Швецова) Авдотья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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