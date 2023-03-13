(Швецова) Авдотья
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1750
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Швецовъ Герасимъ
Мать: Швецова Анна Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Ананий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Барановъ Степанъ
Отец ребёнка: Барановъ Ананий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Баранова) Оксинья
Отец ребёнка: Барановъ Ананий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Барановъ Ерофей
Отец ребёнка: Барановъ Ананий