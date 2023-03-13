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(Швецова) Авдотья

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Швецовъ Герасимъ

Мать: Швецова Анна Дмитрева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Ананий

Рождение ребёнка
1769

Сын: Барановъ Степанъ

Отец ребёнка: Барановъ Ананий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Баранова) Оксинья

Отец ребёнка: Барановъ Ананий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Барановъ Ерофей

Отец ребёнка: Барановъ Ананий

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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