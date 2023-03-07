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Рязанцов Иван Яковлев

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Рязанцов Яков Иванов

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1739

Сын: Рязанцов Иван Иванов

Мать ребёнка: Рязанцова Агриппина Андреева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рязанцов Александр Иванов

Мать ребёнка: Рязанцова Агриппина Андреева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Рязанцова Агриппина Андреева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Агриппина Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1756
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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