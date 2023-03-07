Рязанцов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Рязанцов Яков Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Рязанцов Иван Иванов
Мать ребёнка: Рязанцова Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Рязанцов Александр Иванов
Мать ребёнка: Рязанцова Агриппина Андреева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рязанцова Агриппина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756