Рязанцова Агриппина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Рязанцов Иван Иванов
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Рязанцов Александр Иванов
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рязанцов Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1756