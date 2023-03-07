Рязанцова Агриппина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова Агриппина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Рязанцов Иван Иванов

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Яковлев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Рязанцов Александр Иванов

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Яковлев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рязанцов Иван Яковлев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Иван Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1756
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