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Рязанцов Александр Иванов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Рязанцов Иван Яковлев

Мать: Рязанцова Агриппина Андреева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Рязанцов Егор Александрович

Мать ребёнка: Рязанцова Мария Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Анна Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Иуда Александрович

Мать ребёнка: Рязанцова Мария Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцов Семен Александрович

Мать ребёнка: Рязанцова Мария Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Мария Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1821
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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