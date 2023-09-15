Рязанцов Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рязанцов Егор Александрович
Мать ребёнка: Рязанцова Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанцова Анна Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцов Иуда Александрович
Мать ребёнка: Рязанцова Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанцов Семен Александрович
Мать ребёнка: Рязанцова Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1821