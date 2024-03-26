Груничев Митрофан Сергеевич
Место рожденияСмоленская обл,Гжатский р-н,д.Двоешки
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Груничев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Груничев Фирс Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1922
Сын: Груничев арсентий Митрофанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1930
Дочь: Богомолова (Груничева) Клавдия Митрофановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно