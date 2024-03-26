Груничев Митрофан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруничев Митрофан Сергеевич

Груничев Митрофан Сергеевич

Место рождения

Смоленская обл,Гжатский р-н,д.Двоешки

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Груничев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Груничев Фирс Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1922

Сын: Груничев арсентий Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Богомолова (Груничева) Клавдия Митрофановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.