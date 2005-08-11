Груничев арсентий Митрофанович
Место рождениясмоленская обл,Гжатский р-н,д.Двоешки
Дата рождения10.07.1922
Дата смерти11.08.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922
Отец: Груничев Митрофан Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1952
Дочь: Груничева-Старецкая вера Арсентьевна
Мать ребёнка: Груничева (Ионова) Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
22.10.1953
Сын: Груничев Владимир Арсентьевич
Мать ребёнка: Груничева (Ионова) Александра Сергеевна
Смерть
11.08.2005