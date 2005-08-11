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Груничев арсентий Митрофанович

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Место рождения

смоленская обл,Гжатский р-н,д.Двоешки

Дата рождения

10.07.1922

Дата смерти

11.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922

Отец: Груничев Митрофан Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груничева (Ионова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
15.07.1952

Дочь: Груничева-Старецкая вера Арсентьевна

Мать ребёнка: Груничева (Ионова) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
22.10.1953

Сын: Груничев Владимир Арсентьевич

Мать ребёнка: Груничева (Ионова) Александра Сергеевна

Смерть
11.08.2005

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