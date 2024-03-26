Богомолова (Груничева) Клавдия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Груничева) Клавдия Митрофановна

Место рождения

Смоленская обл,Гжатский р-н, д.Двоешки

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: Груничев Митрофан Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Иван Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
27.01.1958

Дочь: Динер (Богомолова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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