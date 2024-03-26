Богомолова (Груничева) Клавдия Митрофановна
Место рожденияСмоленская обл,Гжатский р-н, д.Двоешки
Дата рождения30.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Отец: Груничев Митрофан Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1958
Дочь: Динер (Богомолова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно