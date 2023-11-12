Еникеев Абайдула Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Еникеев Абайдула

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еникеева Ханифя

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Ханифя

Енгуразово, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Ханифя

Енгуразово, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Ханифя

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еникеева Ханифя

Смерть
Неизвестно

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