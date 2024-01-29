Еникеева Ханифя Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Еникеева Ханифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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ОИ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еникеев Абайдула

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Абайдула

Енгуразово, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Абайдула

Енгуразово, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Абайдула

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еникеев Абайдула

Смерть
Неизвестно

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