Иванов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1928
Дата смерти05.04.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928
Рождение ребёнка
19.10.1954
Дочь: Терехина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Лидия Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1963
Дочь: Иванова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Лидия Ивановна
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.04.2015
Чемское, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область