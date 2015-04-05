Иванов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1928

Дата смерти

05.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928

Отец: Иванов Александр Егорович

Мать: Иванова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1954

Дочь: Терехина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Лидия Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1963

Дочь: Иванова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Лидия Ивановна

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.04.2015
Чемское, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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