Иванов Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906
Отец: Иванов Егор Тимофеевич
Мать: Иванова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.11.1928
Сын: Иванов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1935
Сын: Иванов Василий Александрович
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно
Ольшанка, Льговский муниципальный район, Курская область