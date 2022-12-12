Иванов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1906

Отец: Иванов Егор Тимофеевич

Мать: Иванова Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.11.1928

Сын: Иванов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1935

Сын: Иванов Василий Александрович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно
Ольшанка, Льговский муниципальный район, Курская область
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