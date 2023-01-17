Иванова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.11.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932
Рождение ребёнка
19.10.1954
Дочь: Терехина Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1963
Дочь: Иванова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область