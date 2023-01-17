Иванова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Лидия Ивановна

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Место рождения

Пижмаринская, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1932

Отец: Решетников Иван Матвеевич

Мать: Решетникова Любовь Михайловна

Пижмаринская, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1954

Дочь: Терехина Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1963

Дочь: Иванова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Александрович

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
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