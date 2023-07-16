Лобанова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1865
Сын: Лобанов Алексей Евграфович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1866
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.1871
Сын: Лобанов Афанасий Евграфович
Отец ребёнка: не указан
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно