Лобанова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.02.1865

Сын: Лобанов Алексей Евграфович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.1866

Сын: Лобанов Иоан Евграфович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.1871

Сын: Лобанов Афанасий Евграфович

Отец ребёнка: не указан

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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