Орлова (--) Елена Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (--) Елена Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1883 ст.

Сын: Орлов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Орлов Иван Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Алексей Иванович и крестьянская жена Евсиния? Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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