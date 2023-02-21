Орлова (--) Елена Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Орлов Иван Семенович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Алексей Иванович и крестьянская жена Евсиния? Феодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно