Кузнецова Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Парасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1767 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузнецов Артамон

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Григорий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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