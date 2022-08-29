Кузнецова Парасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кузнецов Артамон
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Рождение ребёнка
1781
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Григорий
Смерть
Неизвестно