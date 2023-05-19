Кузнецов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Григорий

Кузнецов Григорий

Место рождения

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1767 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Дорофей

Мать: не указана

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Ежской трети деревни Рувниковой
Рождение ребёнка
Около 1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кузнецов Артамон

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Алексеевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close