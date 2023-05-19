Кузнецов Григорий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Дорофей
Мать: не указана
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Ежской трети деревни Рувниковой
Рождение ребёнка
Около 1761
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кузнецов Артамон
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно