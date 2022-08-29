Кузнецов Дорофей
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Кузнецов Савастьян (Иван)
Мать: не указана
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Южской трети Енангской волости деревни Рудникова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Ежской трети деревни Рувниковой
Смерть
1785