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Кузнецов Дорофей

Место рождения

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Кузнецов Савастьян (Иван)

Мать: не указана

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Южской трети Енангской волости деревни Рудникова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рудниково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Архангелогородской губернии, Великоустюжского уезду, Ежской трети деревни Рувниковой
Смерть
1785
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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