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Лапина Варвара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795 или 1799

Дата смерти

02.05.1869

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 или 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1819

Дочь: Лапина Матрона Фокична

Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лапин Силантий Фокич

Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович

Рождение ребёнка
10.08.1824

Дочь: Лапина Васса Фокична

Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Лапина Мария Фокична

Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Лапина Анна Фокична

Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Лапин Елисей Фокич

Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Фока Трофимович

Смерть
02.05.1869
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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