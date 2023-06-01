Лапина Варвара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795 или 1799
Дата смерти02.05.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1795 или 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1819
Дочь: Лапина Матрона Фокична
Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Лапин Силантий Фокич
Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович
Рождение ребёнка
10.08.1824
Дочь: Лапина Васса Фокична
Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Лапина Мария Фокична
Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Лапина Анна Фокична
Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Лапин Елисей Фокич
Отец ребёнка: Лапин Фока Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1869