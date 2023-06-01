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Лапин Силантий Фокич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Лапин Фока Трофимович

Мать: Лапина Варвара Максимовна

Рождение ребёнка
09.11.1853

Дочь: Лапина Матрона Силантьевна

Мать ребёнка: Лапина Наталия Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина Наталия Яковлевна

Смерть
Неизвестно