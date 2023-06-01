Лапин Силантий Фокич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Лапин Фока Трофимович
Рождение ребёнка
09.11.1853
Дочь: Лапина Матрона Силантьевна
Мать ребёнка: Лапина Наталия Яковлевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапина Наталия Яковлевна
Смерть
Неизвестно