Сайфуллина Минслу
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1962
Отец ребёнка: Сайфуллин Жак Мурзаевич
Рождение ребёнка
21.05.1964
Отец ребёнка: Сайфуллин Жак Мурзаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно