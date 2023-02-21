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Сайфуллина Минслу

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1962

Сын: Сайфуллин Ильгиз Жакович

Отец ребёнка: Сайфуллин Жак Мурзаевич

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1964

Сын: Сайфуллин Ильшат Жакович

Отец ребёнка: Сайфуллин Жак Мурзаевич

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфуллин Жак Мурзаевич

Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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