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Сайфуллин Ильгиз Жакович

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.07.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1962

Отец: Сайфуллин Жак Мурзаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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