Сайфуллин Ильгиз Жакович
Место рождения
Дата рождения17.07.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1962
Отец: Сайфуллин Жак Мурзаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно