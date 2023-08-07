Трофим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Михаил Филиппович

Мать: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Трофимовна

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Савелий Трофимович

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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