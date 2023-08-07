Трофим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Михаил Филиппович
Мать: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Трофимовна
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Савелий Трофимович
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно