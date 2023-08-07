Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Павел Парамонович
Мать: Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Михайлович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Савелий Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно