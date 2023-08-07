Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Павел Парамонович

Мать: Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Савелий Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Молотицы село Муромского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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