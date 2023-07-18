Мухаметвалиев Нургалий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Мухаметрахимов Мухаметвалий
Мать: Шамсинагира
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Валеева Минлекамал
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Валеева Минлекамал
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мухаметвалиева Хусникамал
Мать ребёнка: Валеева Минлекамал
Рождение ребёнка
1907
Сын: Нуриахмат Валеев
Мать ребёнка: Валеева Минлекамал
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Валеева Минлекамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметвалиева Сарбикамал
Мать ребёнка: Валеева Минлекамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валеева Минлекамал
Смерть
Неизвестно