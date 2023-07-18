Мухаметвалиев Нургалий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметвалиев Нургалий

Мухаметвалиев Нургалий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Мухаметрахимов Мухаметвалий

Мать: Шамсинагира

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мухаметвалиев Минниахмат

Мать ребёнка: Валеева Минлекамал

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мухаметвалиев Фазлыахмат

Мать ребёнка: Валеева Минлекамал

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мухаметвалиева Хусникамал

Мать ребёнка: Валеева Минлекамал

Рождение ребёнка
1907

Сын: Нуриахмат Валеев

Мать ребёнка: Валеева Минлекамал

Рождение ребёнка
1916

Сын: Мухаметвалиев Галиахмат

Мать ребёнка: Валеева Минлекамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметвалиева Сарбикамал

Мать ребёнка: Валеева Минлекамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Минлекамал

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close