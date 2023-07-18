Мухаметрахимов Мухаметвалий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Ишменев Мухаметрахим
Мать: Шамсунамера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хабибямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анбика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Исламгали
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мухаметвалиев Габдулвалий
Мать ребёнка: Анбика
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Шамсизиган
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шамсибанат
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хайрибанат
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фахрибанат
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Фатима
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира
Смерть
Неизвестно