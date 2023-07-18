Мухаметрахимов Мухаметвалий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметрахимов Мухаметвалий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Ишменев Мухаметрахим

Мать: Шамсунамера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анбика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Исламгали

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мухаметвалиев Габдулвалий

Мать ребёнка: Анбика

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хубейба

Мать ребёнка: Хабибямал

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Шамсизиган

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шамсибанат

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1851

Сын: Мухаметвалиев Ахметвалий

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хайрибанат

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фахрибанат

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мухаметвалиев Муллагалий

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Рождение ребёнка
1865

Сын: Мухаметвалиев Нургалий

Мать ребёнка: (Габдулнасырова) Шамсинагира

Смерть
Неизвестно

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