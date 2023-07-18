Валеева Минлекамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева Минлекамал

Валеева Минлекамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметвалиева Сарбикамал

Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметвалиев Нургалий

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мухаметвалиев Минниахмат

Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мухаметвалиев Фазлыахмат

Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мухаметвалиева Хусникамал

Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий

Рождение ребёнка
1907

Сын: Нуриахмат Валеев

Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий

Рождение ребёнка
1916

Сын: Мухаметвалиев Галиахмат

Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий

Смерть
1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.