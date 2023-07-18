Валеева Минлекамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметвалиева Сарбикамал
Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мухаметвалиева Хусникамал
Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Нуриахмат Валеев
Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Мухаметвалиев Нургалий
Смерть
1962