Новиченков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1912
Дата смерти31.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
31.03.1944
Умер от ран в бою
Похороны
Неизвестно
Кропивницкий, Кіровоградська область