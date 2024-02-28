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Новиченков Михаил Васильевич

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Место рождения

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.09.1912

Дата смерти

31.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912

Отец: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Мать: Новиченкова Надежда Фёдоровна (Хвёдоровна)

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новиченкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новиченкова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новиченкова Елена Петровна

Смерть
31.03.1944
Умер от ран в бою
Похороны
Неизвестно
Кропивницкий, Кіровоградська область
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