Новиченкова Надежда Фёдоровна (Хвёдоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиченкова Надежда Фёдоровна (Хвёдоровна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1905

Сын: Новиченков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1906

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1907

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1910

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1912

Сын: Новиченков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1914

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1918

Сын: Новиченков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Борщевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Спас-Деменск, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиченков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич

Смерть
1961
осень 1961
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Калитниковское кладбище
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