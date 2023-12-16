Новиченкова Надежда Фёдоровна (Хвёдоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Новиченков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Дочь: Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Сын: Новиченков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Сын: Новиченков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич
Сын: Новиченков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Новиченков (мочалов) Василий Дмитриевич