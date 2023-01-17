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Петряшев Филип Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Петряшев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петряшев Фома Филипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Митенева Марфа Филипова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1816
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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