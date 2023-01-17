Петряшев Филип Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Петряшев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Митенева Марфа Филипова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1816
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно