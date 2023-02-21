Петряшев Фома Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Фома Филипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Петряшев Филип Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Петряшев Яков Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петряшев Данило Фомин

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1812
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1812
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