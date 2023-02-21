Петряшев Фома Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Петряшев Филип Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Петряшев Яков Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1812
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1812