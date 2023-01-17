Митенева (Петряшева) Марфа Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митенева (Петряшева) Марфа Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Петряшев Филип Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Митенев Семен Григорьев

Отец ребёнка: Митенев Григорий Михеев

Место жительства
1816
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митенев Григорий Михеев

Смерть
Неизвестно
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