Митенева (Петряшева) Марфа Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Петряшев Филип Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Митенев Григорий Михеев
Место жительства
1816
Погудино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно