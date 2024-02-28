Федотов Яков Андриянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Андриан Федотович
Мать: Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Кузнецова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Афимия Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Аксинья Яковлевна
Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858