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Федотов Яков Андриянович

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Андриан Федотович

Мать: Марфа Григорьевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Федотов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Кузнецова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Федотов Маркел Яковлевич

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Афимия Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Аксинья Яковлевна

Мать ребёнка: Авдотья Яковлевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
До 1858
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