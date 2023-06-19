Кузнецова (Федотова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Федотова) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Федотов Яков Андриянович

Мать: Авдотья Яковлевна

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1850 ст.

Сын: Кузнецов Савелий Авдеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Евстегнеевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Кузнецов Борис Авдеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Евстегнеевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Капустина Устиния Авдеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Евстегнеевич

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Авдей Евстегнеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно