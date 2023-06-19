Кузнецова (Федотова) Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Федотов Яков Андриянович
Мать: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.11.1850 ст.
Сын: Кузнецов Савелий Авдеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Евстегнеевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Капустина Устиния Авдеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Авдей Евстегнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно