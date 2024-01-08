Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

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Место рождения

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия

Дата рождения

1891

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Червлянцев Яков

Мать: не указана

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Имя Акилина записано в метрической книге. В дальнейших документах именуется Акулина. | Происходит из крестьян-середняков.
Бракосочетание
01.10.1908

Муж: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
21.09.1909

Дочь: Жаворонкова Фёкла

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1913

Сын: Толстов Степан (Стефан)

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Запись о рождении значится в метрической книге Покровской церкви села Дельная Дубрава. | Имя Стефан записано в метрической книге. В дальнейших документах именуется Степан. | | Происходит из крестян... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1916

Сын: Толстов Иван (Иоанн)

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

Рождение ребёнка
19.02.1918

Дочь: Холодилина Евдокия

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1920

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанско уезда
Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Толстов Павел

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Работа или профессия
С 1923 по 24.10.1941
с. Парский Угол (Пара), Ракшинский район, Тамбовская область, СССР
ночной сторож в колхозе имени Молотова
Место жительства
1923
с. Парский Угол (Пара), Моршанский уезд, СССР
переезд из села Дельная Дубрава в село Парский Угол
Рождение ребёнка
10.03.1924

Сын: Толстов Василий

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

д. Ново-Черкасовка, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Мамонтова Анна

Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Арест
24.10.1941
с. Парский Угол (Пара), Ракшинский район, Тамбовская область, СССР
Арестована Ракшинским РО НКВД Тамбовской области по обвиненению в преступлении предусмотренном статьей 58-10 ч. 2 УК РСФСР. Заведено дело № 3750.
Образование
Неизвестно
не грамотная
Смерть
16.03.1943
Казахстан, Акмолинск, Карагандинский лагерь (АЛЖИР - Акмолинский лагер жен изменников родины)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Акмолинск, Карагандинский лагерь (АЛЖИР - Акмолинский лагер жен изменников родины)
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