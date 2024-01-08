Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Место рожденияс. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Дата рождения1891
Дата смерти16.03.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Червлянцев Яков
Мать: не указана
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Имя Акилина записано в метрической книге. В дальнейших документах именуется Акулина. | Происходит из крестьян-середняков.
Бракосочетание
01.10.1908
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
21.09.1909
Дочь: Жаворонкова Фёкла
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.12.1913
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Запись о рождении значится в метрической книге Покровской церкви села Дельная Дубрава. | Имя Стефан записано в метрической книге. В дальнейших документах именуется Степан. | | Происходит из крестян... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1916
Сын: Толстов Иван (Иоанн)
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
Рождение ребёнка
19.02.1918
Дочь: Холодилина Евдокия
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
28.03.1920
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанско уезда
Рождение ребёнка
14.06.1922
Сын: Толстов Павел
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Работа или профессия
С 1923 по 24.10.1941
с. Парский Угол (Пара), Ракшинский район, Тамбовская область, СССР
ночной сторож в колхозе имени Молотова
Место жительства
1923
с. Парский Угол (Пара), Моршанский уезд, СССР
переезд из села Дельная Дубрава в село Парский Угол
Рождение ребёнка
10.03.1924
Сын: Толстов Василий
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
д. Ново-Черкасовка, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Мамонтова Анна
Отец ребёнка: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Арест
24.10.1941
с. Парский Угол (Пара), Ракшинский район, Тамбовская область, СССР
Арестована Ракшинским РО НКВД Тамбовской области по обвиненению в преступлении предусмотренном статьей 58-10 ч. 2 УК РСФСР. Заведено дело № 3750.
Образование
Неизвестно
не грамотная
Смерть
16.03.1943
Казахстан, Акмолинск, Карагандинский лагерь (АЛЖИР - Акмолинский лагер жен изменников родины)
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Казахстан, Акмолинск, Карагандинский лагерь (АЛЖИР - Акмолинский лагер жен изменников родины)