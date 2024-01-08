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Толстов Семен (Симеон)

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Место рождения

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия

Дата рождения

19.07.1888

Дата смерти

08.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888

Отец: Толстов Фома

Мать: Толстова (Чикунова) Мария (Марина)

Крещение
20.07.1888
Бракосочетание
01.10.1908

Жена: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
21.09.1909

Дочь: Жаворонкова (Толстова) Фёкла

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
23.12.1913

Сын: Толстов Степан (Стефан)

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Запись о рождении значится в метрической книге Покровской церкви села Дельная Дубрава. | Имя Стефан записано в метрической книге. В дальнейших документах именуется Степан. | | Происходит из крестян... Показать все
Работа или профессия
До 1916
стражник (урядник) царской полиции
Рождение ребёнка
21.06.1916

Сын: Толстов Иван (Иоанн)

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
19.02.1918

Дочь: Холодилина (Толстова) Евдокия

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
28.03.1920

Дочь: (Толстова) Марина

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Толстов Павел

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Место жительства
1923
Переезд из села Дельная Дубрава в село Парский Угол
Рождение ребёнка
10.03.1924

Сын: Толстов Василий

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Мамонтова (Толстова) Анна

Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)

Работа или профессия
1949
сторож на рыбокомбинате
Смерть
08.10.1971
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточн
Похороны
Неизвестно

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