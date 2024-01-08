Толстов Семен (Симеон)
Место рожденияс. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Дата рождения19.07.1888
Дата смерти08.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1888
Отец: Толстов Фома
Крещение
20.07.1888
Бракосочетание
01.10.1908
Рождение ребёнка
21.09.1909
Дочь: Жаворонкова (Толстова) Фёкла
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
23.12.1913
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Запись о рождении значится в метрической книге Покровской церкви села Дельная Дубрава. | Имя Стефан записано в метрической книге. В дальнейших документах именуется Степан. | | Происходит из крестян... Показать все
Работа или профессия
До 1916
стражник (урядник) царской полиции
Рождение ребёнка
21.06.1916
Сын: Толстов Иван (Иоанн)
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
19.02.1918
Дочь: Холодилина (Толстова) Евдокия
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
28.03.1920
Дочь: (Толстова) Марина
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
14.06.1922
Сын: Толстов Павел
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Место жительства
1923
Переезд из села Дельная Дубрава в село Парский Угол
Рождение ребёнка
10.03.1924
Сын: Толстов Василий
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Мамонтова (Толстова) Анна
Мать ребёнка: Толстова (Червлянцева) Акулина (Акилина)
Работа или профессия
1949
сторож на рыбокомбинате
Смерть
08.10.1971
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточн
Похороны
Неизвестно