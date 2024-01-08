Толстов Павел
Место рожденияс. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Дата рождения14.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1922
Отец: Толстов Семен (Симеон)
с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Работа или профессия
1949
п. Яблочный, Рандомори, Южно-Сахалинская область, СССР
на рыбокомбинате
Смерть
Неизвестно