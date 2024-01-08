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Толстов Павел

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Место рождения

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия

Дата рождения

14.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1922

Отец: Толстов Семен (Симеон)

Мать: Толстова Акулина (Акилина)

с. Дельная Дубрава, Дельно-Дубровская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Работа или профессия
1949
п. Яблочный, Рандомори, Южно-Сахалинская область, СССР
на рыбокомбинате
Смерть
Неизвестно
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