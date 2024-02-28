(Венгер) Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.02.1786
Дата смертиМежду 1850 и 1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1786
Отец: Венгер Михаил Павлович
Мать: Ева
Бракосочетание
1802
Рождение ребёнка
14.10.1805
Сын: Киричинский Иван Станиславович
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
25.11.1808
Сын: Киричинский Григорий Станиславович
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
06.05.1812
Дочь: Ева Станиславовна
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
24.04.1814
Сын: Kieryczynski Jurko
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
24.05.1817
Сын: Киричинский Николай Станиславович
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
19.02.1821
Сын: Киричинский Фёдор Станиславович
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
16.12.1824
Сын: Киричинский Даниил Станиславович
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Рождение ребёнка
20.03.1827
Сын: Киричинский Василий Станиславович
Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович
дом 33
Смерть
Между 1850 и 1868