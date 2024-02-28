(Венгер) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Венгер) Ксения Михайловна

Место рождения

Малые Мокряны, Львівська область

Дата рождения

09.02.1786

Дата смерти

Между 1850 и 1868

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1786

Отец: Венгер Михаил Павлович

Мать: Ева

Малые Мокряны, Львівська область
Бракосочетание
1802

Муж: Киричинский Станислав Иванович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
14.10.1805

Сын: Киричинский Иван Станиславович

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
25.11.1808

Сын: Киричинский Григорий Станиславович

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
06.05.1812

Дочь: Ева Станиславовна

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
24.04.1814

Сын: Kieryczynski Jurko

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
24.05.1817

Сын: Киричинский Николай Станиславович

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
19.02.1821

Сын: Киричинский Фёдор Станиславович

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
16.12.1824

Сын: Киричинский Даниил Станиславович

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
20.03.1827

Сын: Киричинский Василий Станиславович

Отец ребёнка: Киричинский Станислав Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 33
Смерть
Между 1850 и 1868
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