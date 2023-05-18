(Киричинская) Ева Станиславовна
Место рождения
Дата рождения06.05.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1812
Отец: Киричинский Станислав Иванович
Мать: Ксения Михайловна
дом 33
Рождение ребёнка
25.06.1839
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
дом 70
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чума Теодор Павлович
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
03.05.1845
Дочь: Катерина Павловна
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
25.12.1846
Сын: Чума Иван Павлович
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
дом 70
Рождение ребёнка
12.10.1850
Сын: Чума Михаил Павлович
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
дом 70
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854
Сын: Чума Илья Павлович
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
04.07.1855
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чума Павел Яковлевич
Смерть
Неизвестно