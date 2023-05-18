(Киричинская) Ева Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киричинская) Ева Станиславовна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

06.05.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1812

Отец: Киричинский Станислав Иванович

Мать: Ксения Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 33
Рождение ребёнка
25.06.1839

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чума Теодор Павлович

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
03.05.1845

Дочь: Катерина Павловна

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
25.12.1846

Сын: Чума Иван Павлович

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
12.10.1850

Сын: Чума Михаил Павлович

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1854

Сын: Чума Илья Павлович

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
04.07.1855

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Чума Павел Яковлевич

Раздельное, Львівська область
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чума Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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