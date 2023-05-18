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Чума Илья Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1851 и 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1854

Отец: Чума Павел Яковлевич

Мать: Ева Станиславовна

Рождение ребёнка
03.11.1872

Сын: Чума Яков Ильич

Мать ребёнка: Анна

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
26.07.1875

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Анна

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
16.09.1879

Сын: Чума Григорий Ильич

Мать ребёнка: Анна

Раздельное, Львівська область
дом 70
Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Розалия Ильинична

Мать ребёнка: Анна

Раздельное, Львівська область
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно
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