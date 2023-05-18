Чума Илья Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1851 и 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1854
Отец: Чума Павел Яковлевич
Мать: Ева Станиславовна
Рождение ребёнка
03.11.1872
Сын: Чума Яков Ильич
Мать ребёнка: Анна
дом 70
Рождение ребёнка
26.07.1875
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Анна
дом 70
Рождение ребёнка
16.09.1879
Сын: Чума Григорий Ильич
Мать ребёнка: Анна
дом 70
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Розалия Ильинична
Мать ребёнка: Анна
дом 70
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно