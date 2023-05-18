(Савицкая) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савицкая) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

27.04.1828

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1786

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
13.09.1792

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Рождение ребёнка
30.11.1795

Сын: Венгер Пантелеймон Михайлович

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
10.03.1798

Сын: Венгер Теодор Михайлович

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
11.04.1801

Сын: Венгер Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
19.07.1804

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Рождение ребёнка
?.05.1808

Дочь: Юстина Михайловна

Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович

Малые Мокряны, Львівська область
Смерть
27.04.1828
Малые Мокряны, Львівська область