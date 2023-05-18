(Савицкая) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти27.04.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1786
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
13.09.1792
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
30.11.1795
Сын: Венгер Пантелеймон Михайлович
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
10.03.1798
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
11.04.1801
Сын: Венгер Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1804
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Рождение ребёнка
?.05.1808
Дочь: Юстина Михайловна
Отец ребёнка: Венгер Михаил Павлович
Смерть
27.04.1828