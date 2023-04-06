(Заичкина-Оретина) Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заичкина-Оретина) Варвара Павловна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

20.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Мать: Заичкина Александра Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
20.01.1885
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от кашля
Похороны
22.01.1885
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Федором Разумовым. Погребена на православном кладбище. (ГАЯО ф. 230. оп. 10, д.161, лист 433 об-434, запись 2) | церковь Рождества Пресв... Показать все
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