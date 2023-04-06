(Заичкина-Оретина) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти20.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Смерть
20.01.1885
Причина смерти: от кашля
Похороны
22.01.1885
Погребение совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Федором Разумовым. Погребена на православном кладбище. (ГАЯО ф. 230. оп. 10, д.161, лист 433 об-434, запись 2) | церковь Рождества Пресв... Показать все