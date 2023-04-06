Заичкина Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1873
Дочь: Кувыркина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1875
Сын: Заичкин-Оретин Николай Павлов
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Рождение ребёнка
03.04.1877
Сын: Заичкин-Оретин Леонид Павлов
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1890
Сын: Заичкин-Оретин Сергей Павлов
Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно