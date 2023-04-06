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Заичкина Александра Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1873

Дочь: Кувыркина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.08.1875

Сын: Заичкин-Оретин Николай Павлов

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1877

Сын: Заичкин-Оретин Леонид Павлов

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Рождение ребёнка
26.09.1890

Сын: Заичкин-Оретин Сергей Павлов

Отец ребёнка: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичкин-Оретин Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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